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Giriş Tarihi: 14.9.2021 17:04

Motosiklete gizlenmiş yılan görenleri şaşırttı!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Motosiklete gizlenmiş yılan görenleri şaşırttı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir motosikletin oturak aksamının altına gizlenmiş yılan çevrede şaşkınlık yarattı.

İskenderun'un Dumlupınar Mahallesinde cami çıkışında park ettiği motosikletin oturak kısmının altındaki hareketi fark eden çevredekilerden biri müdahale etti. Motosikletin oturak kısmı açıldı ve içerisine kıvrılarak gizlenmiş yaklaşık bir metre uzunluğunda olan yılanı başından yakalayan genç, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dışarı çıkardı. Elinde bir süre tuttuğu yılanı gören vatandaşlar ise hem şaşırdı, hem de meraklı ve ürkek bakışlarla inceledi.

Bu arada yılan doğaya bırakılmak üzere bir çuvala konularak bölgeden uzaklaşıldı

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Motosiklete gizlenmiş yılan görenleri şaşırttı!
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