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Giriş Tarihi: 14.9.2021 20:18

Muğla’da 20 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da 20 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

Marmaris’te etkili yağışla birlikte ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin havdan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bugün Muğla genelinde yıldırım düşmesi sonucu 20 yangın çıktığı belirtildi. Bu yangınlar büyümeden söndürüldü.

Marmaris'te etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte Beldibi Mahallesi'ndeki Karadere mevkiinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 3 arazöz 1 ilk müdahale aracı müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bugün şu ana kadar 20 adet yıldırım yangını meydana geldi. 20 yangın da büyümeden söndürüldü.
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Muğla’da 20 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü
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