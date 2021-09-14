Muğla’da 20 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

Marmaris
'te etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte Beldibi Mahallesi'ndeki Karadere mevkiinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 3 arazöz 1 ilk müdahale aracı müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bugün şu ana kadar 20 adet yıldırım yangını meydana geldi. 20 yangın da büyümeden söndürüldü.