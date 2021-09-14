Nil İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Nil Ne Demek?

Geçmişten günümüze kadar sık sık duyduğumuz kız bebek isimlerinden bir tanesi de Nil ismidir. Nil isminin kökeni Arapça olarak bilinmektedir. Ayrıca bu sık sık duyulan ismin anlamı da "mavi, lacivert" ve "Mısır içerisinden geçen ve Akdeniz'e dökülen bir nehrin ismi" şeklindedir.

NİL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bebekleri için gün sayan anne ve baba adayları için heyecanlı ve bir o kadar zorlu olan süreç bebekleri için isim arama sürecidir. Bu süreçte anne ve baba adayları pek çok isim ve isim anlamı araştırırlar. Anne ve baba adaylarının kız bebekleri için araştırdıkları isimlerden bir tanesi de Nil ismidir. Bu ismin anlamı da adaylar için merak konusudur. Nil isminin anlamı 2 şeklide karşımıza çıkar: "mavi, lacivert" ve "Mısır içerisinden geçen ve Akdeniz'e dökülen bir nehrin ismi".

NİL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Nil ismi hakkında merak edilen konulardan birisi de bu ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. Nil ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen isimler arasında yer alan bir isim değildir. Fakat bu isim anlamı düşünüldüğü zaman anlaşılacaktır ki bu ismin kız bebeklere konulmasında dinen herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu ismi rahatlıkla bebeklerinize verebilirsiniz.

NİL İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Nil isminin kökeni de bu isim hakkında anne ve baba adaylarının sıkça araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Bu isim dilimize Arapça'dan geçmiştir. Yani bu ismin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır.

NİL NE DEMEK?

Nil kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre bir anlamı bulunmamaktadır. Ancak isim olarak iki anlamı bulunur. Bu anlamlar "mavi, lacivert" ve "Mısır içerisinden geçen ve Akdeniz'e dökülen bir nehrin ismi" şeklinde karşımıza çıkar.