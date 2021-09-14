Öcalan’ın avukatları hakim karşısında: Elebaşları arasındaki irtibatı onlar sağlıyordu

Önderlik Komitesi içerisinde yer alan sanıkların aynı zamanda dernek adı altında faaliyet gösteren TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) ile örgüt talimatları doğrultusunda birlikte hareket ettikleri vurgulanıyor.

Rezan Sarıca

İddianamede sanıkların "Öcalan'a tecrit uygulanıyor", "Avukatları 300 gündür görüştürülmüyor" gibi söylemlerle ve bunu basın-yayın organlarında yayımlattırarak kamuoyunda ve uluslararası alanda negatif algı oluşturdukları ve Türkiye'de bir mahkuma kötü davranıyor göstererek, uluslararası alanda zor duruma sokmaya çalıştıkları ifade ediliyor.

Sanık Rezan Sarıca'nın Fransız Press Haber Ajansı muhabirlerinden Nicola Agence ile görüşerek Öcalan'ın 4. yargı reformu paketi kapsamında yeniden yargılanması girişimleri ile ilgili bilgiler verdiği aktarılıyor.