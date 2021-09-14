Okullar açıldı, trafik arttı

Okulların açılması ile birlikte İstanbul'da her sabah ve okul dağılım saatlerinde yola çıkan servisler ve özel araçlar yüzünden yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde tüm servis ve özel araçların yola çıkması nedeniyle ara artellerde yüzde 62'ye varan trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haftanın ikinci iş gününde erken saatlerden itibaren etkili olmayabaşlandı. Özellikle D-100 karayolunda her sabah olduğu gibi yine trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Okullarında açılmasıyla birlikte servis araçları ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar özel araçları ile bir anda yollara çıkınca Özellikle D-100 Kadıköy Edirne istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi.Ara artellerde yaşanan bu yoğunluk nedeniyle hem servis araçları hem de özel otomobiller gidecekleri yerlere geç kaldılar.

İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibariyle yoğunluk yüzde 62'lare ulaştı.