“Otizm için e-atık” projesiyle çocuklara umut olun

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile GCL Geri Dönüşüm ve Rafineri, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. TODEV öncülüğünde hayata geçirilen "Otizm için e-atık" projesiyle evlerden alınan elektronik atıklar geri dönüştürülüyor. Bu sayede bir yandan "sıfır atık" ile yaşanabilir bir dünya çabalarına destek olunurken diğer yandan elde edilen gelir otizmli çocukların eğitimi için kullanılıyor. TODEV Vakfı Başkanı Arzu Gökçe ve GCL Geri Dönüşüm ve Rafineri Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Tektunalı'nın liderliğindeki proje ile aynı zamanda otizmin oluşmasındaki önemli faktörlerden olduğu birçok bilimsel araştırmayla ortaya konan sanayileşme ve elektronik atıklara bağlı oluşan ağır metalle mücadelede farkındalık yaratmak, doğanın korunmasına katkı sunmak amaçlanıyor.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN BAKIMEVİ YAPILACAK

Projede süreç, elektronik atıklarını vermek isteyen vatandaşların TODEV ve GCL Geri Dönüşüm ve Rafineri'nin internet sayfalarından kendilerine ulaşmalarıyla başlıyor. Kullanılmayan elektronik eşyalar, yetkililer tarafından kampanyaya katılan vatandaşların evlerinden alınıyor, özel bir tesiste parçalanarak ayrıştırılıp işleniyor. Bu işlem esnasında elektronik eşyalardaki zararlı gazlar ve ağır metallerin bir kısmı imha edilirken, yeniden kullanılabilir parçalar ayrıştırılarak üretim tesislerine gönderiliyor. Süreç sonunda elde edilen gelir ise otizm çocukların eğitimine aktarılıyor. Vatandaşların katılımı ve bilinçlenmesi ile çocuklara bir de gündüz bakımevi yapılması hedefleniyor.