Polisler köşe başında günlerce iz sürdü! Hayalet kumarhaneyi simitçi kılığında deşifre ettiler!

İstanbul Polisi; Beykoz'da üç kapısı olan lüks bir villada yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil polisler; Görele Mahallesi'nde bulunan kiralık lüks villanın çevresini adeta kuşattı. Villa fiziki olarak takibe alındı. Seyyar satıcı, belediye temizlik görevlisi ve simitçi kılığında villanın çevresinde takip yapan sivil polisler, lüks araçlarla villaya gelen kişiler olduğunu ve insan trafiğini tespit etti. Simitçi rolündeki sivil polisler lüks villanın bulunduğu sokağın köşesinde günlerce fiziki takip yaptı. Tespitlerin ardından lüks villaya baskın yapıldı. Adreste 2'si yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

"ALACAKLI DEFTERİ" BULUNMUŞTU

Lüks villada yapılan aramalarda bir çelik kasa, iki ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 196 mermi, 55 av tüfeği mermisi, silah kılıfı, üç oyun masası, 40 oyun kartı, 421 pul, bin 444 iskambil kağıdı, POS Cihazı, kaşe, alacak defteri, iki sahte silah taşıma ruhsatı, bin 593 kumar pulu ve 0,75 gram Kokain maddesi ele geçirildi. 24 kişiye "Yasa Dışı Kumar Oynamak, Pandemi Tedbirlerine Uymamak ve Kapalı Alanda Sigara İçmek" gerekçesiyle toplamda 90 bin 216 lira idari para cezası kesildi. Villayı kiralayan ve kumarhaneye dönüştüren beş kişiye "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.