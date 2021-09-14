Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duası Okunuşu - Rabbena Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena Duaları, Müslüman alemi için farz olarak buyrulan beş vakit namazın son oturuşunda okunmaktadır. Bu duaları okuyan kişiler sünnet sevabı kazanırken, okumayanların namazı ise bozulmaz. Hadis kaynaklarında Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası faziletleri ile ilgili sözlere de yer verilmiştir. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası okumak, ezberlemek veya anlamı öğrenmek isteyenler Türkçe Arapça okunuşu seçeneklerine buradan ulaşabilirler. İşte Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası okunuşu, meali, faziletleri!

Rabbena Duaları Ne Zaman, Nerelerde Okunur?

Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra, Rabbena duaları okunamktadır. Bu duları okumak sünnettir ve duayı okumayanların namazları bozulmaz.

Rabbena Atina Duası Okunuşu

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

Rabbena Atina Duası Anlamı

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

Rabbenağfirli Duası okunuşu

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

Rabbenağfirli Duası Türkçe Anlamı

"Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla."