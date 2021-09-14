Resmi Gazete’de yayımlandı! Taksimetrelerde ’20 gün’ ayarı

Taksimetrelerde tarife değişikliği sonrasında muayene için 20 günlük süre tanınırken, tarifeye geçiş sürecinde hem taksici esnafının bir an evvel yeni tarifeye geçme isteği hem de ilgili belediyeler ve odaların organizasyonlarını 20 güne yaymaması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyordu.

Bu sebeple Bakanlık tarafından taksimetre üretici ve ithalatçılarıyla taksimetrelere önceden tarife yüklenebilmesine yönelik teknik çalışmalar yapıldı, riskler ve güvenlik önlemleri ele alınarak ilgili yönetmelikte bazı değişikliklere gidildi.