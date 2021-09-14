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Haberler Yaşam Haberleri Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:43 Son Güncelleme: 14.9.2021 14:48

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumu ile ilgili açıklama

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk'ün koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Asiltürk'ün hastaneye kaldırılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Muhterem büyüğümüz Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sebebiyle hastanede tedavi görmektedir. En kısa zamanda sağlığına kavuşması için dua edelim. Rabbim şifa versin.

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Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama
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