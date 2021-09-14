Saç ektirirken ölen gurbetçi defnedildi

İtalya
'dan kısa bir süre önce İstanbul
'a gelen ve saç ektirirken fenalaşarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki İbrahim Gül, memleketi Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde defnedildi. İtalya'da kuaförlük yapan 27 yaşındaki evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül, cumartesi sabahı saç ekimi işlemi için Bağcılar Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan özel hastanede ameliyata girdi. Ameliyat sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edilen Gül'e anjiyo yapıldı. Damarında tıkanma olduğu belirtilen Gül'e stent takıldı. Yoğun bakıma alınan Gül, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Dün gece teslim alınan cenaze, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal mahallesine getirildi. Sabah saatlerinde ilçeye ulaşan cenaze, ardından gözyaşları içinde defnedildi.