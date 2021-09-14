Sarıyer’de İSKİ borusu patlayınca yol çöktü

"TRAFİKTE FAZLA ARAÇ OLMADIĞINDAN FAZLA BİR ŞEY YAŞANMADI"

Çökmenin yaşandığı anlarda balık tuttuğunu söyleyen Mustafa Kurum, "Biz burada balık tutuyorduk, yolda bir çökme oldu. Yavaş yavaş aşağıya doğru büyümeye başlayınca biz de polisi aradık. Polis geldi, onlar da belediyeye telefon etti. Kaza olur diye korktuk, araçlar geçiyordu. O an trafikte fazla araç olmadığından fazla bir şey yaşanmadı. Biz de dubaları koyarak önlemimizi aldık. Su patlamış herhalde ve çökme yapmış. Çalışmalar devam ediyor. Önlemleri aldılar ve kazıyorlar" dedi. Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken olası kazaların yaşanmaması için yol tek taraflı trafiğe kapatıldı.