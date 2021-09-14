Sevkiyat aracıyla yakalandılar! Piyasa değeri 80 bin lira...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih'te bulunan bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen baskında beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hassas burunlu özel eğitimli dedektör köpeğiyle adreste arama yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan bin 760 paket kaçak sigara, üç bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram kaçak nargile tütünü, iki bin 500'ünün dolumu yapılmış toplamda beş bin 100 sigara ve yedi bin 200 sigara filtresi ele geçirildi. Kaçak ürünlerin sevkiyatında kullanılan bir nakliye aracına da el konuldu.