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Giriş Tarihi: 14.9.2021 16:29 Son Güncelleme: 14.9.2021 16:33

Mersin'de 16 yaşındaki kızı kaçırırken yakalandı! Öldüresiye dövüldü! Kendi yakınları da katıldı...

İHA
Mersin’de 16 yaşındaki kızı kaçırırken yakalandı! Öldüresiye dövüldü! Kendi yakınları da katıldı...

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki S.K'yı kaçıran İ.K. bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı. İ.K, hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Olayda 3 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde S.K (16) ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K. (33) bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı. S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.'yi araçtan zorla indirdi.

Mersin'de 16 yaşındaki kızı kaçıran 33 yaşındaki adama öldüresiye dayak kamerada!

İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi.

İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.

Diğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.

Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.

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Mersin'de 16 yaşındaki kızı kaçırırken yakalandı! Öldüresiye dövüldü! Kendi yakınları da katıldı...
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