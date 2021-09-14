Son dakika | ‘Hanımağa’nın sosyal medya savaşına 28 yıl

"VURURSAM CEZA YATMAM"

Şüphelilerin paylaştığı videolardaki suça konu, kan donduran sözlere de iddianamede yer verildi. Öyle ki şüpheliler birbirlerine "Bundan sonra herkes ayağını denk alsın", "Yanımda kim çıkarsa o da vurulacak", "Bakalım kim kimi vuracak", "Seni bitireceğim kim kimi bitirirse", "Kim karşıma denk gelirse vurursam ben ceza da yatmam" gibi tehditler savurduğu da gözler önüne serildi.