Son dakika haberleri: Seda Nur Şen’in ölümünde dikkat çeken otel detayı! Ceza kesildi...

RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Bedeninde herhangi bir darp izi bulunmayan ve rezidansın 40 numaralı dairesinde ölü olarak bulunan Üniversite Öğrencisi Seda Nur Şen'in cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde bir ruhsatsız tabanca, söz konusu tabancaya ait şarjör ve dört mermi bulundu. Ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler el konularak incelemeye alındı. Serdar Y. ruhsatsız silahın kendisine ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Serdar Y., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kan örneği alınan Serdar Y. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.