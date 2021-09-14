Son dakika haberleri: Seda Nur Şen’in ölümünde dikkat çeken otel detayı! Ceza kesildi...

Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki bir otelde 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Nur Şen, 9 Eylül Perşembe günü ölü bulundu.
İddialara göre; Serdar Y. (32), sabah saatlerinde kız arkadaşı Seda Nur Şen'in vücudunun morardığını fark etti ve "Kız arkadaşım uyanmadı" diyerek otel çalışanlarına durumu bildirdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ve Sağlık Ekipleri olay yerine gitti. Genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. İstanbul Ümraniye'de mobilyacılık yapan ve 2'si uyuşturucu, 1'i dolandırıcılık olmak üzere toplamda üç suç kaydı bulunan Serdar Y.'nin ifadesi alındı. Serdar Y. ifadesinde; gece kız arkadaşı Seda Nur Şen ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, uyandığında kız arkadaşının vücudunun morardığını gördüğünü söyledi. Seda Nur Şen'in ölümüne kısaca "Met" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yol açtığı iddia edildi.
RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU
Bedeninde herhangi bir darp izi bulunmayan ve rezidansın 40 numaralı dairesinde ölü olarak bulunan Üniversite Öğrencisi Seda Nur Şen'in cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde bir ruhsatsız tabanca, söz konusu tabancaya ait şarjör ve dört mermi bulundu. Ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler el konularak incelemeye alındı. Serdar Y. ruhsatsız silahın kendisine ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Serdar Y., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kan örneği alınan Serdar Y. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.
HES KODU VE MASKE YOK...
İstanbul Emniyeti; kayıtlara "Şüpheli Ölüm" olarak geçen olayın yaşandığı otelle ilgili inceleme başlattı. Otelde geniş kapsamlı bir denetim yapıldı. Otelin giriş ve çıkışlarında Pandemi süreci nedeniyle getirilen "HES Kodu" uygulamasının yapılmadığı ve otel çalışanlarının koruyucu yüz maskesi takmadıkları tespit edildi. "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle otele 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi. Genç kızın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği ve olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.