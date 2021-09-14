TEKNOFEST 2021 İÇİN GERİ SAYIM

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve gençlerin geleceğin teknolojileri üzerindeki çalışmalarını desteklemek için düzenlenen TEKNOFEST
, bu yıl da birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 21-26 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda gerçekleşecek olan etkinlikte ASELSAN
da, bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için hayata geçirilen Tekno Macera projesi ile çocukları ağırlayacak. Festivalde, Kanada
'nın İHA'larda kullanılan kameraya ambargo uygulamasının ardından milli imkânlarla geliştirilip üretilen ASELSAN CATS Sistemi de Baykar standında "Bayraktar TB-2 İHA" üzerinde sergilenecek.
Bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için 2019'da hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi "Tekno Macera", TEKNOFEST boyunca çocukları ağırlayacak. "Tekno Macera", yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayisi alanlarında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak, onları çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendirmek amacıyla yürütülüyor.
'GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK'
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizin bağımsız milli teknolojilere sahip olması için eğitimli, yetenekli, meraklı gençlere ihtiyacımız var. TEKNOFEST'i, gençlerimizi motive etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için çok önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ımız geleceğimize yön verecek gençlere ve çocuklara TEKNOFEST'te ulaşacak. Geleceğin teknolojilerinin temelini bugünün çocuklarıyla hep birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.
CATS SİSTEMİ SERGİLENECEK
Festival kapsamında 500 metrekarelik alanında ziyaretçilerle buluşacak ASELSAN, insansız hava sistemlerinden radarlara, silah sistemlerinden jammerlara kadar çok sayıda ürün ve sistemini TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak. Kanada'nın İHA'larda kullanılan kameraya ambargo uygulamasının ardından milli imkânlarla geliştirilip üretilen ASELSAN CATS
Sistemi de Baykar standında "Bayraktar TB-2 İHA" üzerinde sergilenecek.
ROBOTAKSİ BİNEK OTONOM YARIŞMASI BAŞLADI
TEKNOFEST kapsamında, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda da heyecan başladı. Katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen Bilişim Vadisi'ndeki yarışma "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Özgün Araç kategorisinde takımlardan A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yapmaları beklenirken Hazır Araç kategorisinde TEKNOFEST tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırmaları isteniyor. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin ve mezunların bireysel veya takım halinde katılabildiği yarışmada finalistlerden her iki kategoride de geçerli olan gerçek pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmaları bekleniyor. Otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen yarışma kapsamında takımlar, 4 aşamada değerlendiriliyor.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 75 BİN LİRA
"Özgün
Araç" kategorisinde birincilik ödülü 75 bin lira, ikincilik ödülü 50 bin lira, üçüncülük ödülü 35 bin lira olacak. "Hazır Araç" kategorisinde ise birinci olan takım 40 bin lira, ikinci 30 bin lira ve üçüncü de 20 bin liralık ödülün sahibi olacak. "Özgün Araç" kategorisinde 84, "Hazır Araç" kategorisinde ise 70 olmak üzere toplamda 154 takım başvurusunun olduğu yarışmada "Özgün Araç" kategorisinde 24, "Hazır Araç" kategorisinde 7 araç yarış alanına gelmeye hak kazandı. Bugün başlayan ve 17 Eylül'e kadar sürecek yarışmada dereceye giren takımlar, TEKNOFEST 2021
'de ödüllerini alacak.