Trafikte lüks aracından indi! Hemcinsine dehşeti yaşattı

"ARAÇTAN İNEN KADIN BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Olay anını anlatan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, kendisini, darp eden hemcinsinin aracıyla önüne atladığını ifade ederek, "Ben ana yoldan seyir halinde ilerlerken tali yoldan araçlar yol istiyorlardı ben birkaç araca yol verdim ama arkamda da araçlar çok fazla beklediği için devam etmek istedim. Bu sırada o tahliye yoldan bir araç önüme atlayarak benim gidişimi engelledi. Ben de bir an durarak kornaya basmak zorunda kaldım çünkü çarpmak istemedim. Ondan sonrasında araçtan indi karşı taraf da hemcinsimdi çok şaşırtıcı bir şekilde. Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı, 'Neden bana yol vermiyorsun, yol vermek zorundasın' gibisinden, ben de yol vermek zorunda olmadığımı ve benim de arkamda araçların beklediğini söyledim" dedi.