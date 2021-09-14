İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Polisleri; bir dolandırıcılık çetesine operasyon düzenledi. Çete üyelerinin, mağdurlara tanıdıkları vasıtasıyla icradan piyasa değerinin çok altında uygun fiyatlara daire satın alabileceklerini vaat ettikleri ve tuzağa düşürdükleri tespit edildi. İddialara göre çete üyeleri; sahte tapular ve sahte senetler verdikleri mağdurları toplamda bir milyon 100 bin lira dolandırdı. Sekiz şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital doküman ele geçirildi.

“Ucuz Ev” vaadiyle vurgun yaptılar! Bir milyon 100 bin lira...