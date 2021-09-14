Uyuşturucu çetesi jandarma operasyonuyla çökertildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesinde uyuşturucu madde satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan çalışma sonucu 8 Eylül'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda 95 gram metamfetamin maddesi, 2 gram kubar esrar, 7 gram Bonzai, 142 adet uyuşturucu hap, 12 adet bong diye tabir uyuşturucu madde içme aparatları, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet pompalı tüfek ve 77 adet çeşitli silahlara ait fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 çete üyesinden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.