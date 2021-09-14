Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu çetesi jandarma operasyonuyla çökertildi
Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:21

Uyuşturucu çetesi jandarma operasyonuyla çökertildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Uyuşturucu çetesi jandarma operasyonuyla çökertildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. 12 adrese yapılan eş zamanlı baskında uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 çete üyesinden 8'i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesinde uyuşturucu madde satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan çalışma sonucu 8 Eylül'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda 95 gram metamfetamin maddesi, 2 gram kubar esrar, 7 gram Bonzai, 142 adet uyuşturucu hap, 12 adet bong diye tabir uyuşturucu madde içme aparatları, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet pompalı tüfek ve 77 adet çeşitli silahlara ait fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 çete üyesinden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu çetesi jandarma operasyonuyla çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA