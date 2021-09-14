Uyuşturucu satıcılarının motosiklet taktiği

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri arka arkaya operasyon yaptıkça uyuşturucu satıcıları da polise yakalanmamak için taktik değiştiriyor. Ekipler Kemalpaşa yol kontrol noktasında bir motosikleti durdurdu. Gözaltına alınan sürücünün üzerinde 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlara aralıksız devam ediyor. Arka arkaya yapılan operasyonlarla büyük darbe alan uyuşturucu satıcıları da polise yakalanmamak için taktik değiştiriyor. İstihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde taşıyan bir motosiklet sürücüsü takibe alındı. Kemalpasa yol kontrol noktasinda durdurulan motosiklet sürücüsünün üzeri arandı. Sürücünün üzerinde yapılan aramada 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.