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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:51

Yaralayan havai fişekli eğlenceye 6 gözaltı! Üzerlerinden 4 kuru sıkı silah çıktı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yaralayan havai fişekli eğlenceye 6 gözaltı! Üzerlerinden 4 kuru sıkı silah çıktı!

İstanbul’da yaralanmalara yol açan havai fişeklerin atıldığı asker uğurlamasına katılan 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Havai fişekleri kardeşinin asker uğurlaması için kullandığı saptanan İ.H.H. ile birlikte 5 arkadaşı daha gözaltına alındı. 5 kişinin üzerinde dört kuru sıkı tabanca bulundu.

İstanbul Polisi, önceki gün Sultangazi'de meydana gelen ve havai fişeklerin kullanıldığı asker eğlencesiyle ilgili inceleme başlattı. Atılan havai fişeklerin; bazı vatandaşların yaralanmalarına yol açması sonucu açılan soruşturmada; söz konusu havai fişekleri kardeşinin asker uğurlaması için kullandığı anlaşılan İ.H.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Aynı konvoyda oldukları tespit edilen 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden dört kuru sıkı tabanca çıktı. Şüpheliler hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

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Yaralayan havai fişekli eğlenceye 6 gözaltı! Üzerlerinden 4 kuru sıkı silah çıktı!
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