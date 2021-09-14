Yaralayan havai fişekli eğlenceye 6 gözaltı! Üzerlerinden 4 kuru sıkı silah çıktı!

İstanbul Polisi, önceki gün Sultangazi'de meydana gelen ve havai fişeklerin kullanıldığı asker eğlencesiyle ilgili inceleme başlattı. Atılan havai fişeklerin; bazı vatandaşların yaralanmalarına yol açması sonucu açılan soruşturmada; söz konusu havai fişekleri kardeşinin asker uğurlaması için kullandığı anlaşılan İ.H.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Aynı konvoyda oldukları tespit edilen 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden dört kuru sıkı tabanca çıktı. Şüpheliler hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.