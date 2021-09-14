Türkiye Yelken Federasyonu'nca (TYF) bu yıl 6'ncısı düzenlenen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Yarışı geçen 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe-Adalar ve Caddebostan parkurunda gerçekleşti.
İddialara göre; iki takımın katıldığı organizasyonda; MSİ Kadın Yelken Takımı ile Beyaz Melekler Kadın Yelken Takımı arasındaki yarış çekişmeye sahne oldu. İlk yarışı Beyaz Melekler, ikinci yarışı MSİ kazandı. Kazanını belirleyecek son yarışta ise Beyaz Melekler takımı sonuca daha yakınken, diğer takımdaki yelkencilerin çatışmasına maruz kaldı. Beyaz Melekler Takım Kaptanı Lena Ayan(37), o anlar için "Kazanmaya yakın olduğumuz için üzerimize geldiler, gerçekten büyük bir kaza atlattık" dedi.
KARŞILIKLI ŞİKAYET VE DİSKALİFİYE
Yaşanan çatışmanın ardından Beyaz Melekler takımı, kural ihlali nedeniyle federasyona dilekçe verdi. İnceleme sonucunda rakip tekne diskalifiye edildi. Ancak MSİ takımı da karşı bir hamle yaparak rakibine yönelik "Hakaret" şikayetinde bulundu. Federasyon Beyaz Melekler takımını da diskalifiye etti. Beyaz Melekler takımı ise bu karara itiraz etti ve TYF Merkez Hakem Kurulu'na temyiz başvurusunda bulundu. Şimdi son karar bekleniyor.
"HUKUKİ YOLLARA DA BAŞVURACAĞIZ"
İşte Lena Ayan'ın anlattıkları:
· Yelken dünyadaki en centilmen sporcuları barındıran bir spor. Bu açıdan yelken sporu yapmaktan gurur duyuyorum. Yelken çok detaylı kurallar ile yönetilen bir spor disiplini ve bu anlamda bir teknenin bir tekne ile yakınlaşması durumunda olası tüm senaryolar kurallar ile net bir şekilde tanımlı.
· Yaşanan olayla ilgili olarak olayı yaşadığımız tekneye karşı kurallar nezdinde tamamen haklı olmamıza rağmen burada kendileri tarafından yanlış yorumlanmış olsa bile yelken yarış kurallarının bir numaralı esası olan haklı / haksız gözetmeksizin çatışmadan kaçınma zorunluluğu tamamen göz ardı edildi.
Yelken yarışında "kaba güç" çatışması
· Sonuçta öncelikle keyif almak için yaptığımız bir spor aktivitesi ancak videoda da görüldüğü üzere birden fazla kez öncelikle malzemeye sonrasında da cana zarar verebilecek bir çatışma serisi yaşandı.
· Bu durum gerçekten kabul edilebilir değil ve güzel sporumuza yakışmıyor, zaten bu kural ihlaline karşın vermiş olduğumuz dilekçe net bir şekilde olumlu olarak değerlendirildi ve rakip tekne diskalifiye edildi, yani karşı tarafın haksızlığı tasdiklenmiş oldu.
· Bu seviyede profesyonel olarak hizmet veren insanların sorumluluğunun yelken sporunun imajı özelinde büyük olduğuna inanıyorum ve bu bilinçsizlik seviyesinde bu işleri yaparak sporumuza zarar verdiklerine inanıyorum.
· Bu kararın sonrasında ise karşı taraf kendilerine hakaret ettiğimizden yola çıkarak bize karşı bir dilekçe vererek şikayette bulundu ve biz bunun karşılığında tarafımızın bilgi ve görüşlerine başvurulmadan, şahitler dinlenmeden diskalifiye edildik.
· Burada buna itirazımız var zira böyle bir durum söz konusu değil çünkü açıkça görüldüğü üzere büyük bir zarara yol açabilecek tekrar eden çarpışmaya rağmen tepkilerimiz gayet makul seviyededir. Konu ile ilgili gerekli itirazımızı yaptık ve sonuç bekliyoruz. Umarım bu konuda hakkımız korunur ve sporcu etiği ve ahlakının tüm camia tarafından bilindiği ekibimiz bu konuda mağdur olmaz.
· Bizi sorgusuz sualsiz ve duruşmasız yarışın protesto kurulu diskalifiye etti. TYF'ye bunun adaletini sağlaması, hak ettiğimiz şampiyonluğun bize geri verilmesi ve MSİ takımında dümen başında olan olimpik yelken sporcusu ve aynı zamanda bir kulübün antrenörü olan M.K. ve taktisyen Ahmet Köroğlu'nun yarışta bizi düşürdükleri durum, kasıtlı olarak can ve malımıza bilerek ve isteyerek hem de bir kaç kez kast ettikleri için gerekli ceza veya uyarı alması için temyize başvurduk. Ayrıca aynı sebepten dolayı kendilerine hukuki olarak da ceza almaları için gerekli başvurularda bulunmak üzere çalışma içindeyiz.
Lena Ayan (ortada) ve eşi Oğuz Ayan (solda)
YELKENLE EŞİ TANIŞTIRDI
Rus asıllı Ukrayna vatandaşı olan Lena Ayan, daha 11 yaşındayken annesi Ukrayna'dan İstanbul Konsolosluğu'nda çalışmak amacıyla gelmişti. İstanbul Üniversitesi'nde İletişim okudu. Devamında Rusça dili öğretmenliğini bitirdi. 3 yabancı dilde yeminli tercüman zaptına sahip oldu. Bir inşaat firmasında Rusya Bölgesi CEO Asistanı olarak çalışıyor. Rafting, paraşütten atlama, snowboard, buz pateni, fitness, yoga sporlarla ilgileniyor. Yelkenle eşi Oğuz Ayan sayesinde tanıştı ve Beyaz Melekler'i kurdu. İki çocuğu var.
"YELKENDE BİLE KABA GÜÇ... VANDALİZM..."
Yarışta yaşanan çatışma videosunu sosyal medyada oyuncu, programcı ve yapımcı Kadir Çöpdemir duyurdu.
Çöpdemir, mesajında şöyle yazdı: Memleketin, insanların gidişatı hakkaten iyi değil... Bakın deniz, yelken, yelken sporu ne kadar elegans mevzular ama yelken sporunda bile şiddet, kaba, güç, saldırganlık, '' yeter ki kazan nasıl kazanırsan kazan'' devri başlamış... Size bir video takdim edicem... Geçenlerde yapılan @denizkiziyelkenkupasi'nda ihtirası ve vandalizmi sporculuğunun önüne geçen bir ekip (takım demek zor çünkü takım olmanın bir şartı sporcu olmak bunlar sporcudan ziyade amazon havasında) kendilerini geçmekte olan ekibe neler yapıyorlar... deniz bu deniz... denizde böyle olan karada nasıl olur bilmiyorum gayrı... Geçmiş olsun oguz ayan hocam, canınız sağ olsun daha alacağınız çok şampiyonluklar var.
UZMANLARA SORUN KASIT YOKTU
MSİ takımından Ahmet Köroğlu, konunun temyiz edildiğini ve TYF'de değerlendirildiğini doğruladı. Köroğlu özetle şunları söyledi: "Videoda biz suçlu görünüyor olabiliriz ancak yelkenle ilgili bilgi sahibi insanlarla değerlendirdiğinizde kasıtlı birşey olmadığını söyleyeceklerdir."