"HUKUKİ YOLLARA DA BAŞVURACAĞIZ"

İşte Lena Ayan'ın anlattıkları:

· Yelken dünyadaki en centilmen sporcuları barındıran bir spor. Bu açıdan yelken sporu yapmaktan gurur duyuyorum. Yelken çok detaylı kurallar ile yönetilen bir spor disiplini ve bu anlamda bir teknenin bir tekne ile yakınlaşması durumunda olası tüm senaryolar kurallar ile net bir şekilde tanımlı.

· Yaşanan olayla ilgili olarak olayı yaşadığımız tekneye karşı kurallar nezdinde tamamen haklı olmamıza rağmen burada kendileri tarafından yanlış yorumlanmış olsa bile yelken yarış kurallarının bir numaralı esası olan haklı / haksız gözetmeksizin çatışmadan kaçınma zorunluluğu tamamen göz ardı edildi.

Yelken yarışında "kaba güç" çatışması

· Sonuçta öncelikle keyif almak için yaptığımız bir spor aktivitesi ancak videoda da görüldüğü üzere birden fazla kez öncelikle malzemeye sonrasında da cana zarar verebilecek bir çatışma serisi yaşandı.

· Bu durum gerçekten kabul edilebilir değil ve güzel sporumuza yakışmıyor, zaten bu kural ihlaline karşın vermiş olduğumuz dilekçe net bir şekilde olumlu olarak değerlendirildi ve rakip tekne diskalifiye edildi, yani karşı tarafın haksızlığı tasdiklenmiş oldu.

· Bu seviyede profesyonel olarak hizmet veren insanların sorumluluğunun yelken sporunun imajı özelinde büyük olduğuna inanıyorum ve bu bilinçsizlik seviyesinde bu işleri yaparak sporumuza zarar verdiklerine inanıyorum.