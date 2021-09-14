Yeni tanıştığı kadın arkadaşı ile gittiği mesire alanında yaşamını yitirdi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Sarısu Mesire alanında sabah saatlerinde iddiaya göre yeni tanıştığı kadın arkadaşı F.D. ile Sarısu Mesire alanına gelen Ömer Gülnez, burada arabasını çekti. Otomobilinden indiği sırada bir anda fenalaşıp, yere yığıldı.

Ömer Gülnez'in fenalaştığını gören F.D, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gülnez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülnez'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, ifadesine başvurmak üzere F.D.'yi karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.