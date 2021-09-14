Yine düdüklü tencere patladı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 46 yaşındaki Münevver Samancı yemek pişirdiği düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünde 2. ve 3. dereceden yanıklar oluştu.

Evde patlayan düdüklü sonrası hemen lavaboya giden 3 çocuk annesi Samancı, soğuk su ile yüzünü yıkadı. Kendine geldikten sonra hastaneye giden talihsiz kadın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı. Yaşadıklarını anlatan Samancı, düdüklü kullanımı konusunda herkesin çok dikkatli olmasını isteyerek şunları söyledi; "Mutfakta yeni aldığım düdüklü tencere ile çocuklarıma çorba pişirmek istedim. Yemeğin başındaydım bir anda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle şoka girmişim ama kendimdeydim. Hemen lavaboya gidip soğuk su ile yüzümü yıkadım. Eşim geldiğinde hastaneye gittik. İyi ki o an soğuk suyla yıkamayı akıl edebilmişim. Yoksa çok daha kötü olurdu dediler. Hastanede tedavi altına alındım. Şuan tedavim devam ediyor. Çok zor bir durum. Düdüklü tencere kullanırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Kimse bu durumu yaşamasın. Herkes çok dikkatli olsun."

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan Samancı'yı yakından takip ettiklerini belirterek, hastanın medikal tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.