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Haberler Yaşam Haberleri Yoğun bakımdaki her saatimde aşı olmamanın pişmanlığını duydum
Giriş Tarihi: 14.9.2021

Yoğun bakımdaki her saatimde aşı olmamanın pişmanlığını duydum

Yoğun bakımdaki her saatimde aşı olmamanın pişmanlığını duydum
İStanbul Esenyurt'ta yaşayan aşı karşıtı mühendis Uğur Çalışkan'ın (35) Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdaki görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 1 haftalık bebeğine doyamadan yoğun bakıma alınan Çalışkan taburcu edilirken evinden aşı çağrısı yaptı: Şu an gelseler beş tane aşı olurum. 21 gün dört duvar arasında sizi hayatta tutmaya çalışan o hemşireler, insanların bağırışları, ateşin düştüğü yeri yaktığı gibi oradaki insanlar bilir. Yoğun bakımda geçireceğim 1 saat için diyorum ki koluma 10 tane iğne vurulsaydım. Oradaki her saatimde aşı olmamanın pişmanlığını yaşadım. 10 günlük kızımı göremedim. Pandemi başlamadan önce çevremdekilere aşı olmamaları için telkinlerde bulunuyordum. Lütfen herkes aşısını olsun. Ben hâlâ yüreyemiyorum. 20 kilo verdim. Evde bile oksijen desteği alıyorum.
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Yoğun bakımdaki her saatimde aşı olmamanın pişmanlığını duydum
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