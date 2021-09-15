21 gün sonra ilk kez kızını gördü gözyaşına boğuldu

Eskişehir
'de
hamilelik döneminde aşı yaptırmayan ve koronavirüse yakalanan Duygu Yetgin Aygün
, doğumdan 21 gün sonra ilk kez kızı İpek'i görmenin mutluluğuyla gözyaşlarına boğuldu. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Aygün, riskli olduğu gerekçesiyle gebelik döneminde aşı yaptırmadı. Hamileliğin son dönemlerinde yakalandığı koronavirüsle mücadelesinde Aygün, Eskişehir Şehir Hastanesi
'nde erken doğuma alındı. Bebeğini 29 haftalıkken 1 kg 360 gram olarak dünyaya getiren Aygün, doğumdan 17 gün sonra bebeğini çevrimiçi konuşmayla ilk kez gördü. Doğumdan 21 gün sonra ise canlı canlı ilk kez bebeğini görebilen Aygün, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Doğum gününden 1 gün önce küçük kızını kuvözün dışından görmenin mutluluğunu belirten genç anne, mutluluk gözyaşlarıyla birlikte İpek'i izledi. Aygün, "Yaş günümden bir gün önce kızımı gördüm. Gerçekten çok büyük bir hediye bu benim için. Günlerdir hep bu anı bekliyordum. Onu 30 saniye görebilmenin hayalini kurdum. Korona testim negatife döndü ancak şu an tekerlekli sandalyedeyim. Bu bana çok büyük moral oldu. Yarın koşabilirim herhalde. İnşallah en kısa sürede hastalığı tamamen atlatarak çocuğuma kavuşacağım" dedi.