2.5 yılda bitirdiğin bir proje var mı başkan?

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayının ilk oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 2,5 yılda bir tane dahi projeyi bitirmediğini söyledi. Zeydan Karalar'ın 30 aydır Adana'yı idare etmeye çalıştığını kaydeden Gülaçtı, "Başkana soruyorum 5 yıllık Seyhan Belediye Başkanlığı, 2.5 yıllık da Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin başlayıp bitirdiği bir proje var mı? Maalesef yok" dedi.

ADI KENT MEYDANI

Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başlatılan Kent Meydanı'nın ilerlemediğini başta esnaf ve bölge halkının mağdur olduğuna dikkat çeken Ozan Gülaçtı, "Adana'nın ortasında yıllardır kanayan bir yara olarak duran sözde bir kent meydanı var. Proje bir türlü ilerlemiyor ve olduğu yerde sayıyor. Kent meydanında meydan yok. Adanalının milyonlarca lirası burada yatıyor. Yazıktır günahtır" diye konuştu.

SORUNLARI KANGRENLEŞTİRİYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yılda başlatılan yol bulvar, alt ve üst geçit, otoban bağlantılarının bitirilemediğini ve hizmete açılamadığını kaydeden Gülaçtı, "Adana'nın trafik yükü eziyet haline gelmiştir. Pandemide sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemlerinde bunlarla ilgili bir çalışma yapılmadı. Adanamıza alternatif yol çalışması yapılmadı. 'Adana'nın sorunlarını biliyoruz' diyen yönetim maalesef sorunları çözmek yerine kangrenleştiriyor" şeklinde konuştu.

"TIKA BASA OTOBÜSE BİNİYORLAR"

Belediye otobüslerinin büyük bölümünün bakımının yapılmadığını ve atıl halde parklarda bekletildiğine dikkat çeken Gülaçtı, "Maalesef vatandaşlar büyük sorun yaşıyor. Öğrencilerimiz tıka basa otobüslere binmek zorunda kalıyor. Çocuklarımıza eziyet çektirmeyin. Otobüs sayılarını artırın. Bu yetmiyormuş gibi bir de belediye şoförleri maaşlarını alamıyorlar. Yüzlerce canı emanet etiğiniz şoförlerin sıkıntılarını çözmeniz gerekir" dedi.