60 yavru yavru carette caretta denizle buluştu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından otelin güvenlik personeline 45. günden itibaren yuva çıkış kontrolü yapmaları için eğitim verilerek, her gün düzenli olarak kontrollerinin yapılması sağlandı.

12 gün geceleri büyük bir sabırla verilen görevler yerine getirildi. Ancak yavrular bir türlü çıkmadı. Hemen yakınındaki Parlamenter Sitesi plajı yuvasındaki yavrular 1 hafta erken çıkmasına rağmen, Aquasis oteli kumsalındaki yuvadan 57. günde hiçbir yavrunun çıkmaması şüphe uyandırdı. Yapılan kontrollerde caretta carettanın yuvaya 83 yumurta bıraktığı ve 60 yavrunun sağlıklı bir şekilde denize ulaştığı ve 23 yumurtanın da taban suyunda bozulduğu tespit edildi.

EKODOSD derneğinden Bahattin Sürücü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan ve personelleri, Aquasis otel sahibi ve yöneticileri ve otelde konaklayan misafirlerin katılımıyla, yuva kontrolü yapıldı.