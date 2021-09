AFAD Başkanlığ’na atanan Yunus Sezer’e veda töreni

Kırıkkale Valisi iken AFAD Başkanı olan Yunus Sezer, kararname sonrası kentte veda ziyaretlerine başladığında bunun kendisi için oldukça zor olduğunu söyledi.

Sezer için Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Havuz Başı Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı programda konuşan yeni AFAD Başkanı Sezer, tüm Kırıkkale halkını kendi ailesinden saydığını belirterek, "Bugün benim için zor bir gün oldu. Sizlerle vedalaşmak benim için oldukça zordu. Farklı yerlerde ve görevlerde bulundum ama Kırıkkale'nin benim için anlamını bugün çok daha iyi idrak etme imkanım oldu. Gözyaşlarımızın aktığını ve yine aynı şekilde boğazımızın zaman zaman düğümlendiğini belirtmek isterim." dedi.

Kentin her noktasında 7'den 70'e herkesin kendilerini adeta bağrına bastığını hatırlatan Sezer, "İnsanların samimiyetlerini, samimi duygularını hissedebiliyorum. Allah öncelikle hepinizden razı olsun. İnşallah Rabbim bizleri sizlere ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin. Bundan sonraki süreçte de sizlere layık olmaya çalışacağım. Kırıkkale'de çok güzel birlikteliğimiz oldu. Bu birlikteliğimizin de bereketini hep beraber gördük. Projeleri hep beraber gerçekleştirme imkanı bulduk. Bu milletin hayallerinde olanları, bu milletin fazlasıyla layık olduğu hizmetleri bu dönemde yapma gayreti içerisinde olduk. Kırıkkale'den ayrıldığımda yüzlerce çalacak kapımın olduğunu biliyorum. Sizler de bizim kapımızı her zaman çalacağınızı bilmenizi isterim. Ben aranızdan ayrılıyorum ama sizlerle olduğumu unutmayın. Beni anarken bizim Yunus demenizi bütün gönlümle isterim." diye konuştu.

AFAD Başkanı olarak da yaraların sarılmasına her zaman hazır olacaklarını hatırlatan Sezer, "Bozkurt'ta gördüğüm kadarıyla memleketimize, bu aziz milletimize, AFAD'ın ve paydaş kurumaların ne kadar faydalı olduğunu gördük ve zorda kalan insanların da elinden tutma imkanımız oldu. Bir nebze onların yanında olmak ve bunun vereceği manevi değeri her şeyin üstünde tutuyoruz. İnşallah Rabbim bunun mükafatını ahirette verir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.