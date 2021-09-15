Afyon AK Parti’de basın toplantısı: 100 yıllık tiyatroyu yeniden sahneye sunmayı hedefliyorlar

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, millet ittifakının "Erdoğan'sız bir Türkiye" hayal ettiğini belirterek, "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' moduna girmiş durumdalar. Osmanlıyı paramparça ettikleri gibi Türkiye'yi de paramparça edecekleri 100 yıllık tiyatroyu yeniden sahneye sunmayı hedefliyorlar" dedi.

Partisince düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek bir seçim olduğuna vurgu yaptı. "Bu seçim Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlara en güzel cevabı vereceğimiz bir seçim olacaktır" diyen Uluçay, "Bugünkü muhalefet güruhu, 'Abdülhamid gitsin de ne olursa olsun' örneğinde olduğu gibi, 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' moduna girmiş, Osmanlıyı paramparça ettikleri gibi Türkiye'yi de paramparça edecekleri 100 yıllık tiyatroyu yeniden sahneye sunmayı hedeflemektedir. Bu yüzden teşkilat çalışmalarına çok büyük önem veriyoruz. Teşkilatlarımız ile sürekli istişare ve toplantı halindeyiz. Kimse heveslenmesin. Aziz milletimiz ferasetiyle 2023 seçimlerinde dış güçlerin kurduğu tuzakları bozacaktır" şeklinde konuştu.

"CHP TACİZ VE TECAVÜZ REZALETİNDE SINIR TANIMIYOR"

CHP içinde yaşanan taciz ve tecavüzler de Uluçay'ın gündemindeydi. CHP teşkilatlarının bu rezalette sınır tanımadığını bir kez daha gösterdiğini kaydeden AK Parti İl Başkanı Uluçay, "Erzurum'da bir çaycı kadının il başkanı tarafından taciz edilmesinin ardından şimdi de CHP'li Ankara Yenimahalle'de bir kadın zabıta çalışanının sözlü ve fiili tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. CHP'lilerin 'seri tecavüz' vakalarının sayısı 20'yi aşarken, parti yönetiminin hala sessizliğini koruması iki yüzlülüklerini ispatlamış niteliktedir" dedi.

"CHP'NİN BARZANİ ZİYARETİ PKK'YI KURTARMA HAMLESİ Mİ?"

CHP heyetinin Barzani'yi ziyaretine de değinen Uluçay, şunları söyledi: "TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonlarıyla darbe üstüne darbe yiyen PKK, peşmergenin de Türkiye'nin yanında durmasıyla kapana kısılınca iddialara göre CHP'den kurtarma hamlesi Barzani'ye yaptıkları ziyaretle geldi. PKK terör örgütünün 'bizi kurtarın' çağrılarıyla beraber KDP'ye karşı yardım istemesinin ardından manidar bir zamanlama ile CHP'nin Barzani'yi ziyareti ve barış mesajları vermesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştur. CHP'nin bu ziyareti PKK terör örgütünü kurtarma hamlesi midir?"

Toplantıya AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz de katıldı.