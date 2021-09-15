Alanya’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde meydana gelen olayda otelin mutfağında çalışan S.E. isimli bulaşık görevlisi, bulaşık makinesinden dumanlar çıkması üzerine müdahale ettiği esnada elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalede S.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. S.E.'nin cansız bedeni savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis olaydan sonra otel sahibi A.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.