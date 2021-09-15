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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:23

Alanya'da sahte para operasyonu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da sahte para operasyonu

Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda 29 bin 800 TL sahte para ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı basını görünce maskeyle yüzünü kapattı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Şekerhane Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir adreste piyasa sahte para sürüleceği bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, olayla ilgili M. A. M.(60), A. Ş. (49) ve M. K.(46) isimli şüphelileri gözaltına alırken, yapılan aramada ise 100'lük banknot halinde toplam 29 bin 800 TL ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alanya'da sahte para operasyonu
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