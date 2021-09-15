Alanya’da sahte para operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Şekerhane Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir adreste piyasa sahte para sürüleceği bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, olayla ilgili M. A. M.(60), A. Ş. (49) ve M. K.(46) isimli şüphelileri gözaltına alırken, yapılan aramada ise 100'lük banknot halinde toplam 29 bin 800 TL ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.