Alanya’da şoförlere uyuşturucu testi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde uyuşturucu testinden geçemeyen sürücüler, toplu taşıma aracı, ticari taksi ve servis aracı kullanamayacak.

Toplu taşıma hizmet kalitesini ve yolcu güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışan servis şoförlerine "Uyuşturucu Testi" zorunluluğu getirilmişti. Konuyla ilgili servis esnafını uyaran ALMOS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Alanya Minibüsçüler Odası Başkan adayı Paşa Özkan, servis esnafına zorunlu kılınan uyuşturucu testinin yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Özkan, "İsteyenler ALMOS A.Ş. binasına gelerek bugün burada test yaptırabilirler" dedi.