Oğlunun katilinden yürek yakan istek! Acılı anne bu sözlerle seslendi…

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1,5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki Süleyman Eken'in ceset parçalarının, müstakil evin bahçesindeki fosseptik çukurunda bulunması olayıyla ilgili Oktay Yılmaz (51) ve kardeşi Mehmet Yılmaz (46) tutuklandı. Fosseptik çukurunda bulunan kol ve bacakların DNA testi sonucu Eken'e ait olduğu belirlendi. Polis bir aydır ceset bulma köpeği Melo ile yaptığı aramada ormana atıldığı iddia edilen Süleyman Eken'e ait gövde ve başı bulunamadı.

ANNESİ İHBARDA BULUNMUŞTU

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki anne Sultan Akhan, 13 Ocak 2020 tarihinde Silvan Emniyet Müdürlüğüne oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi yaptığı araştırmada Süleyman Eken'in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı.