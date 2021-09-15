Annesinin ölümünde baş şüpheliydi! İfadesi ortaya çıktı: Başıma tabak fırlatınca kendisine tokat attım

"BAŞIMA TABAK FIRLATINCA BEN DE KENDİSİNE TOKAT ATTIM"

İfadesinde, annesini öldürdüğü suçlamalarını kabul etmeyen Baytok, "Annemle sık sık kavga ederdik. Birkaç gün önce yine kavga ettik. Başıma tabak fırlatınca ben de kendisine tokat attım. Evden ayrıldığımda kendisi iyiydi. Daha sonra da kendisini görmedim. 12 Eylül'den bu yana eve gitmedim" dedi.