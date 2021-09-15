Asker eğlencesinde hayatını kaybeden gencin ölüm nedeni belli oldu!

Köyceğiz'de bir süre önce askerden gelen 21 yaşındaki Erdem Acar, askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü'nde bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Göle açılan tekne gece saatlerinde kıyıya yanaşırken, teknede bulunanlar arasında kavga çıktığı iddia edildi. Erdem Acar, çıkan kavga sırasında göle düştü. Kıyıda bulunan vatandaşlar tekneden bir kişinin denize düştüğünü görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

KAFASINI TEKNENİN PERVANESİ PARÇALAMIŞ

Bölgedeki yapılan incelemede göle düşenin Erdem Acar olduğu tespit edildi. Gölde çalışma başlatan dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Acar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede Acar'ın başına teknenin pervanesi çarptığı belirlendi. Acar'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili geniş bir soruşturma yürüten Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknede bulunan 13 kişiyi gözaltına aldı.