Aydem Perakende ve Gediz Perakende’den faizleri sildiren kampanya

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin sunduğu faizsiz ödeme kampanyası ile 31 Aralık 2019 tarihinden önceki fatura dönemlerine ait yasal takibe konu olan tüm borçlara ilişkin icra dosyasındaki bakiye faizlerinin tamamının silineceği bildirildi.

Kampanya, icra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekâlet ücretinin de peşin olarak ödenmesi halinde geçerli olacak. Kampanya kapsamında borçlar, hizmet noktalarındaki veznelere nakit veya kredi kartıyla ödenebileceği gibi, şirket banka hesaplarına havale/EFT gönderimi yapılarak da ödenebilir. Ek olarak, ödemesi gerçekleştirilen dosyalara konulan hacizlerin kaldırılması için masrafların, aboneler tarafından icra dairesine ödenmesi gerekiyor.

TEDAŞ döneminden kalma alacaklar kampanya kapsamı dışında tutulacak.