Bakan Soylu’dan sel yaralarını saran ekibe teşekkür belgesi

Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bölgedeki yaraları sarmak için Kastamonu'ya görevlendirilen ve çalışmaların ardından Tokat'a dönen Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından selin izlerinin silinmesi için Tokat'tan giderek çalışmalara AFAD koordinesinde destek veren 13 kurumdan 350 kişilik ekibe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı Teşekkür Belgesi takdim etti. Ekibe AFAD Afet ve Acil Durum çantası da dağıtıldı.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Teşekkür Belgesi takdim töreninde konuşan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Türk milletinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de böyle zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşma duygusunu üst seviyede gerçekleştirmek ve çalışmak. Sel felaketinden etkilenen bölgede Tokat olarak, Tokat ekibi olarak fedakar bir şekilde çalıştınız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için can-ı gönülden çalıştınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, sizleri bu Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneği sergileyerek yaraları el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla afette vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi ve manevi destekle 'Bende varım' dediğiniz için sonsuz teşekkürleriyle belgelerini göndermiştir. Ben de bu teşekkür belgelerini Bakanımız adına, devletimiz ve milletimiz adına sizlere veriyorum" dedi.