Bariyer hırsızının ifadesi şoke etti! İşaret göstericileri bakın ne için çalmış

BİLEREK HIRSIZLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Eyüp A.'nın sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Eyüp A. 3 Eylül'de "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.