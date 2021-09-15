Barobey lakaplı avukat herkesi ağlattı

Antalya Barosu avukatlarından Soner Ustaoğlu klon kanserine yenik düştü. Başta avukatlar olmak üzere kentte 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan Barobey lakaplı Soner Ustaoğlu için Antalya Barosu önünde tören düzenlendi. Törene avukatlar ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Soner Ustaoğlu ile iyi ve kötü günlerinin geçtiğini belirterek, "O bambaşka bir insandı. Dünden buyana Soner'in vefatını duyan Şırnak'tan Çanakkale'ye kadar birçok kişi aradı. İçimiz yangın yeri. Antalya Barosu'nun rengi soldu. Baronun bir yanı, bir kanadı artık kırık olacak. Onu asla unutmayacağız" dedi.

İSMİ YAŞATILACAK

Yapılan konuşmaların ardından Soner Ustaoğlu'nun eşi Ayla Ustaoğlu, eşinin meslektaşlarından helallik isterken herkesi gözyaşlarına boğdu. Soner Ustaoğlu'nun cenazesi Muratpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Antalya Barosu dergisinde, hayata geçirdiği 'Barobey' karakteriyle çizgi romanı yayımlanan Ustaoğlu, bu yüzden meslektaşları tarafından 'Barobey' olarak biliniyordu. Kent sorunları ile de yakından ilgilenen Ustaoğlu, yaklaşık 5 yıldır lösemi tedavisi görüyordu. Antalya Barosi Soner Ustaoğlu'nu ismini yaşatılaacğını kayedtti.