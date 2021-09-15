Başkan Kocaispir Bakan Murat Kurum’u ziyaret etti

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Ahmet Zenbilci ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yüreğir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve bakanlık yatırımların görüşüldüğü ziyarette, Adana için olumlu adımlar atıldı. Ziyaret sonunda Başkan Kocaispir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdiminde bulundu.

OLUMLU ADIMLAR ATILDI

Yüreğir'in kalkınması için hem Adana'da hem Ankara'da yoğun mesai harcayan Başkan Kocaispir, "İlçemizde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve çevreci projelerimiz hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta Şehit Erkut Akbay ve Sinanpaşa Mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları olmak üzere devam eden diğer projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Adana ve Yüreğir'imiz için olumlu adımlar atıldı. Sayın bakanımıza yakın ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.