Beykoz’da feci kaza: 2 ölü 4 yaralı

Kaza, 00.00 sıralarından Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Kavacık'tan Beykoz istikametine gitmekte olan 34 JJ 6902 plakalı otomobil, Yeni Riva Yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobile çarptı.
2 ÖLÜ 4 YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi iki otomobilde sıkıştı. İtfaiye tarafından otomobillerden çıkarılan 4 yaralı hastaneye kaldırılırken 2 kişinin ise olay yerinde olduğu belirlendi. Cenazeler hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.