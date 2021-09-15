Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da feci kaza: 2 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 01:25 Son Güncelleme: 16.9.2021 01:32

Beykoz'da feci kaza: 2 ölü 4 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz’da feci kaza: 2 ölü 4 yaralı

Beykoz Yeni Riva Yolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı

Kaza, 00.00 sıralarından Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Kavacık'tan Beykoz istikametine gitmekte olan 34 JJ 6902 plakalı otomobil, Yeni Riva Yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobile çarptı.

2 ÖLÜ 4 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi iki otomobilde sıkıştı. İtfaiye tarafından otomobillerden çıkarılan 4 yaralı hastaneye kaldırılırken 2 kişinin ise olay yerinde olduğu belirlendi. Cenazeler hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz'da feci kaza: 2 ölü 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA