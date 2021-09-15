Beykoz’da feci kaza: 2 ölü 4 yaralı

2 ÖLÜ 4 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi iki otomobilde sıkıştı. İtfaiye tarafından otomobillerden çıkarılan 4 yaralı hastaneye kaldırılırken 2 kişinin ise olay yerinde olduğu belirlendi. Cenazeler hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.