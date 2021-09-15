Bir günde 276 vefat

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'de dün test yapılan 334 bin 535 kişiden 27 bin 802'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 276 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 29 bin 191 oldu. Birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.74'e, ikinci doz olanların ise yüzde 65.93'e yükseldi. Uygulanan toplam aşı miktarı 103 milyon dozu aştı. En az bir doz aşı yap-ı lanların oranı en yüksek 10 il, Muğla
, Kilis
, Tekirdağ, Yalova
, Edirne
, Çanakkale
, Amasya
, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır" dedi. ANKARA