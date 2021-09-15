BM bahçesine 12 bin yıllık miras

Birleşmiş Milletler
'in (BM) New York'taki yerleşkesi, Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın ortak çabalarıyla yürütülen çalışmaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Şanlıurfa
'daki Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlanacak. Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi, bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltıraş Ahmet Demirtaş
ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu. Dikilaş replikasının BM bahçesine montajına önceki gün başlanırken, montaj ve peyzaj düzenlemesinin 18 Eylül'de tamamlanması planlanıyor. P18 dikilitaşı replikasının açılışının, BM Genel Kurul
sürecinde, 19-23 Eylül arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
'un katılımıyla yapılması öngörülüyor.
ANADOLU'DAN İKİNCİ İZ
Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri olacak. BM'de ilk olarak, Hititler ile Mısır arasında MÖ 13. yüzyılda yapılan Kadeş Savaşı
sonrası imzalanan ve tarihteki diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan Kadeş Barış Antlaşması
metninin büyütülmüş kopyası 1970'te sergilenmeye başlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi
'nde yer alan orijinal anlaşmanın, sanatçı Şadi Çalık tarafından bakırdan yapılan ve dönemin BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulan replikası, halen BM konferans binasının ikinci katında sergileniyor. AA