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Giriş Tarihi: 15.9.2021 10:13

Cami yakma girişimine soruşturma "Kasten Yangın Çıkarma" suçu

ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Cami yakma girişimine soruşturma Kasten Yangın Çıkarma suçu

Kadıköy'de bir caminin kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Kadıköy'de dün akşam 18.20 sıralarında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faik Paşa Camii içerisinde yangın çıktı.

Cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başlayınca cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle olaya müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

KAMERALAR ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kadınların namaz kıldığı bölümde yangın çıkması üzerine yapılan incelemelerde bir kadının yangın çıkardığı tespit edilmiş ve "Kasten Yangın Çıkarma " suçundan soruşturma yürütülmeye başlandı. Şüphelinin henüz tespit edilemediği ve aranmasına devam edildiği öğrenildi.

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Cami yakma girişimine soruşturma "Kasten Yangın Çıkarma" suçu
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