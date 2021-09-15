Cami yakma girişimine soruşturma "Kasten Yangın Çıkarma" suçu

İstanbul Kadıköy'de dün akşam 18.20 sıralarında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faik Paşa Camii içerisinde yangın çıktı.

Cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başlayınca cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle olaya müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

KAMERALAR ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kadınların namaz kıldığı bölümde yangın çıkması üzerine yapılan incelemelerde bir kadının yangın çıkardığı tespit edilmiş ve "Kasten Yangın Çıkarma " suçundan soruşturma yürütülmeye başlandı. Şüphelinin henüz tespit edilemediği ve aranmasına devam edildiği öğrenildi.