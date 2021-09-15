Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nin Eylül ayı 1. Birleşiminde CHP'li meclis üyesi Muhittin Ertaş, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın 2 buçuk yılda torpille 18 personeli sözleşmeli olarak işe aldığını iddia etmişti. Fakat CHP'li Meclis Üyesi Muhittin Ertaş'ın birçok yakın akrabasını Büyükşehir Belediyesi'ne işe aldırdığı ortaya çıktı.

BÜYÜKŞEHİR'E YAKINLARINI DOLDURMUŞ

CHP'li Ertaş'ın yeğeni H.K'nın eski Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy zamanında işe alındığının ortaya çıkmasının ardından, Ertaş'ın birçok yakınının da Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladığı ortaya çıktı. S. Ertaş'ın 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş.'de, B. Ertaş'ın 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret A.Ş.'de işe başladığı öğrenildi.

Daha birçok yakınının da Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edildiği iddia edilen CHP'li Ertaş'ın yakın akrabalarını belediyeye dolduğurduğu belirtiliyor.

(Muhittin ERTAŞ)

İŞÇİ KIYIMININ ARDINDAN 'TORPİL' ÇIKTI

Göreve geldiği günden bu yana binlerce emekçinin işine haksız yere son veren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, çıkarılan işçilerin yerine kendisine yakın partililerin, meclis üyelerinin ve HDP'lilerin yakınlarına torpille işe aldığı iddia edilmişti. CHP Meclis Üyesi Muhittin Ertaş'ın yakın akrabalarının Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlaması ise bu iddiaları güçlendirmiş oldu.