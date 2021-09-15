Doğu Karadeniz’de mantar zehirlenmesinde artış yaşanıyor

Ailesiyle birlikte yaylada topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlenen ve K.T.Ü Farabi hastanesinde tedavi altına alınan Bakırtaş ailesinden 57 yaşındaki Tahsin Bakırtaş "önce eşim,sonra oğlum ve ardından bende rahatsızlandım. Ambulansla Araklı Bayram Halil Hastanesi'ne kaldırıldık. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından durumumuzun ciddiyeti üzerine KTÜ Farabi Hastanesi Toksikoloji Bölümü'ne sevk edildik.

Hastanede halüsinasyonlar gördüğümü hatırlıyorum ve sonrasında kendimi kaybetmişim. Gözlerimi açtığımda etrafımdaki sağlık çalışanlarının hummalı çalışmasından ne kadar ciddi bir süreç atlattığımı fark ettim" dedi. Bakırtaş, bilemeden toplanılan mantarların tüketilmemesini vurgulayarak tedavisini gerçekleştiren KTÜ Farabi Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine ve çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek vurguladı.



SON 10 GÜNDE 10 HASTA TEDAVİ EDİP TABURCU ETTİK



Mantar zehirlenmelerinde son zamanlarda artış yaşandığını belirten KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp AD Öğretim Üyesi ve Tıbbı Toksikolog Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin " en son hastanemize zehirlenme vakasıyla gelen Bakırtaş ailesi, ağır halüsinejik zehirlenme durumunda olan hastalarımız hızlı ve etkili müdahalemiz sonrasında 12 saat içerisinde tedavi edilerek taburcu edildi". dedi.

Dr. Şahin Son 10 günde yaklaşık 15 hastanın Trabzon, Ordu, Gümüşhane'den olduğu ve bu vakaların 10 tanesinin KTU Farabi Hastanesi Toksikoloji ünitesinde tedavi olduğu geri kalanının ise bulundukları hastanede tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiği söyledi. Son dönemde mantar zehirlenmesi şikayetiyle başvuran hastaların ise bilinçlerinin 24 saat içinde açılıp normal hale geldikten sonra taburcu edildiği bilgisi verildi. Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ve hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden bu çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın Amanita Muscaria (sinek mantarı) ve Amanita pantherina oluyor. Amanita Muscaria zehirlenmesi nedeniyle bugüne kadar başvuran en ciddi vakanın 70 yaşlarında erkek hasta olduğu derin koma nedeniyle solunum cihazına bağlandığı ve yaklaşık 2 hafta boyunca KTÜ Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip edildikten sonra taburcu edildi. Dr. Şahin, aynı zamanda doğadan toplanan yabani mantarların daha da ölümcül olan halk dilinde evcik kıran, köy göçüren mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli ihtiyacına neden olan Amanita Phalloides zehirlenmesine sebep olabileceğinin altını çizdi. Özellikle mantar zehirlenmeleri konusunda büyük artış görünen bu dönemde yabani mantarların uzman görüşü alıp zehirsiz olduğu söylenmeden tüketilmemesi gerektiği ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.



TEK BİR ZEHİRLİ MANTAR BİLE ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR



Mantarlar gerek lezzetli olmaları gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olması ile birlikte oldukça insanları cezbetmekte olduğunu ifade eden Dr.Şahin, En önemli sorun ise doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden dolayı Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip olan bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri; ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır" dedi