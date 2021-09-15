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Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:36

Düzce'de 1 haftadır kayıp olan adam bina sığınağında ölü bulundu

DHA
Düzce’de 1 haftadır kayıp olan adam bina sığınağında ölü bulundu

Düzce'de, ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Kuvancak (40), oturduğu binanın sığınağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Kuvancak’ın ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

Çavuşlar Mahallesi'ndeki binanın sığınağından kötü koku alan apartman sakini, şüphe üzerine polise haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cansız bedenin, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen İbrahim Kuvancak'a ait olduğu belirlendi. Kuvancak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vücudunda darp veya yara izi olmayan İbrahim Kuvancak'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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Düzce'de 1 haftadır kayıp olan adam bina sığınağında ölü bulundu
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