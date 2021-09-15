Çalışanlar emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını merak ederken, emekli olanlar ise emekli maaşlarına her sene temmuz ve ocak ayında iki kez olmaz üzere yapılan zam üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemini araştırmaktadır. Emekliler, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olmak üzere üç farklı şekilde ücretlendirilmektedir. 4a emekli maaşı hesaplama, 4b emekli maaşı hesaplama yöntemlerini aktaracağız. Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte ayrıntılar…

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır. SGK emekli maaşı hesaplamada, sigorta başlangıç süresi ve sigorta süresi boyunca ödenen primleri esas almaktadır. Emekli olma yaşı ise sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi belirliyor. Mesela sigorta başlangıç tarihi 2000 yılından daha önce olanlar, 2000 yılından sonra sigortalı olanlardan daha yüksek emekli maaşı alacaklardır ve daha erken emekli olma fırsatı vardır.

İşte emekli maaşı hesaplamada önemli olan kriterler:

Sigorta prim gün sayısı

Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

Sigorta başlangıç tarihi

Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Bu sorunun yanıtını E-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmektedir. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor.

4A: SGK emekli maaşı hesaplama

4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama

4C: Memur emekli maaşı hesaplama

E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu linke ulaşarak e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçiniz.

Ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız.

Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir)

Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz.

Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. Formülü öğrenmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine ulaşmak

TC Kimlik Numarası bilginizi girmek

SSK Sicil Numarası bilginizi girmek

Baba Adınızı yazınız

Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın

Doğum Tarihinizi girin.

Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşınıza çıkmaktadır.